Daniel David:”Há oportunidades em Moçambique para quem puder investir e esperar”

Iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, o Growth Fórum trouxe hoje à Fundação Champalimaud o debate sobre como Portugal pode crescer com mais ambição e potenciar o seu papel junto de países de quem está culturalmente próximo, como Moçambique. Um dos convidados foi Daniel David, CEO da Soico e fundador do Fórum Económico e Social de Moçambique, que falou ao Dinheiro Vivo também do que o seu país precisa para se desenvolver.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia