Custo de vida em Lisboa aproxima-se de Berlim, Madrid e Barcelona

Lisboa caiu duas posições no ranking do Custo de Vida 2019 da Mercer, mas das 209 cidades analisadas a nível mundial pela consultora, a capital portuguesa aparece em 95º lugar. Hong Kong continua a ser a cidade mais cara do mundo e Tunes, na Tunísia, está no extremo oposto, sendo a mais barata. Luanda cai 20 posições, e é a 26ª mais cara.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia