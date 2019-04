CTT Now. Correios fazem entregas em duas horas e usam estafetas de noMenu

Os Correios vão começar a fazer entregas até duas horas na Grande Lisboa através do serviço CTT Now. As entregas do serviço, cujos pedidos são feitos através de uma aplicação móvel ou num site, serão asseguradas, para além do recursos internos dos Correios, por estafetas do serviço noMenu.

