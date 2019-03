CTT melhora indicador de qualidade. Correio Azul e transfronteiriço abaixo

Os CTT atingiram o ano passado o melhor Indicador Global de Qualidade de Serviço dos últimos três anos: 150,2, uma subida de 40,8 pontos face ao indicador alcançado em 2017, comunicou o operador postal. Dos 11 indicadores abaixo do mínimo ficaram apenas o encaminhamento do Correio Azul no Continente e o encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário até três dias.

