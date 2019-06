CTT: “É preciso retomar normalidade” na relação com a Anacom

CTT e Anacom, autoridade das comunicações de Portugal, têm andado afastadas nos últimos meses por causa dos indicadores de qualidade de serviço e a forma como são medidos. Apesar disso, João Bento, o novo líder dos correios portugueses, pretende alterar este cenário e retomar a normalidade na relação com a autoridade liderada por João Cadete de Matos, de acordo com declarações prestadas esta quarta-feira no Parlamento.

