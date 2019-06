Cristina Fonseca. “Não se arranja investimento em eventos como a Web Summit”

Cristina Fonseca ainda estava a tirar o curso de engenharia no Técnico quando uma pneumonia a atirou para uma cama de hospital, e a deixou entre a vida e a morte. A partir dessa altura, passou a ter as prioridades bem definidas: criar valor, para si e para os outros. Aos 23 anos fundou a Talkdesk com Tiago Paiva e, juntos, levaram a startup de call centers até São Francisco, nos Estados Unidos. Deixou a empresa passado quatro anos, para se dedicar a outros projetos pessoais. No final de 2017, fundou com Stephan Morais, ex-CGD, a Indico Partners, a maior capital de risco privada no país. Em março foi anunciada como membro do conselho de administração da Galp.

