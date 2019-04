Crise dos combustíveis já chega ao gás de garrafa. Registadas primeiras ruturas

O Presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustível (ANAREC) está preocupado com a situação do canal de revenda de gás engarrafado propano e butano, havendo já registo das “primeiras ruturas”, com tendência igualmente para agravar, uma vez que se trata “de um bem de primeira necessidade”.

