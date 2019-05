Criador de lojas online do Porto compra concorrente da Colômbia

Nascida em 2010 no Porto, a Jumpseller é uma plataforma que permite às pequenas empresas criarem uma loja online e chegarem rapidamente a todo o mundo. Apesar de manter as raízes na cidade do Porto, esta tecnológica tem baseado o seu crescimento na América Latina, sobretudo no Chile. Agora, a Jumpseller atirou-se ao mercado colombiano, depois da compra da Handy Commerce.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia