Credores europeus avaliam risco do imobiliário português

Os riscos de preços persistentemente altos do mercado imobiliário português, aliados a um nível elevado de endividamento das famílias, mereceram na última semana a atenção da Comissão Europeia, e do Mecanismo Europeu de Estabilidade, acompanhados de membros do Banco Central Europeu, na 10ª missão de consultas técnicas após o resgate ao país.

