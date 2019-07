CP vai contratar 120 pessoas em todo o país

A CP - Comboios de Portugal está a contratar para todo o país. A transportadora pública abriu esta sexta-feira um processo de admissão de trabalhadores e que vai decorrer durante as próximas duas semanas. As vagas foram abertas uma semana depois de o Governo ter aprovado um plano de investimento na CP e que prevê a contratação de um total de 187 funcionários, 120 dos quais para a CP.

As vagas estão abertas para as funções de maquinistas, operadores de revisão e venda (os chamados "revisores") e ainda assistentes comerciais (pessoal para as bilheteiras). Em qualquer uma destas posições, as pessoas têm de estar disponíveis para trabalhar em horários irregulares diurnos e noturnos, fins de semana e feriados.

No caso dos maquinistas, é necessário que os candidatos vivam num raio de 50 quilómetros das cidades de Lisboa, Porto, Entroncamento ou Coimbra e que tenham carta de condução de maquinista válida.

Para as bilheteiras, a CP está à procura de candidatos de Norte a Sul do país: de Viana do Castelo a Beja; de Mirando do Corvo a Entrecampos. Quem for selecionado, terá de frequentar uma ação de formação profissional de cerca de dois meses.

