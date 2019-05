CP. Greves responsáveis por mais de 70% dos cancelamentos

Durante o ano passado, cerca de 71% dos cancelamentos de comboios ficaram a dever-se a greves na Infraestruturas de Portugal (IP) e na CP. O dado é avançado no Relatório e Contas de 2018 da operadora ferroviária para justificar a diminuição de 2% da oferta ao longo do ano, comparando com 2017.

