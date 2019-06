Cookoo. Este não é apenas um serviço de entregas de comida. É um kitchen hub

Um engenheiro civil e um financeiro encontram-se numa tasca em Sintra para almoçar. Foi um almoço que “ia mudar o rumo das nossas vidas e e revolucionar o mercado de food delivery”, conta Pedro Sanches, um dos sócios do Cookoo, um serviço de entregas ao domícilio que é uma kitchen hub: “um espaço com vários conceitos gastronómicos, de onde as pessoas poderiam encomendar diferentes refeições, numa só entrega”.

