Contratos públicos com dados ocultos devido a RGPD

Os organismos do Estado estão a usar o pretexto do regulamento geral da proteção de dados (RGPD) para omitirem informação essencial nos contratos públicos. A notícia é avançada pelo Negócios que explica que, no levantamento feito pela publicação junto dos 100 maiores contratos de empreitadas e aquisições de bens e serviços do portal Base, encontrou informações pessoais rasuradas e mais de um terço dos documentos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia