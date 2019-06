Constâncio responsabiliza CGD por não ter “vigiado” empréstimo a Berardo

O dinheiro emprestado pela CGD à Fundação Berardo para comprar ações do BCP, e a forma como o banco público podia ter salvaguardado a sua posição e não o fez, é o tema da entrevista semanal do DN e TSF, esta semana, a Vítor Constâncio. O ex-governador do Banco de Portugal fala das medidas de salvaguarda que o contrato continha e alerta que não estava na mão do regulador travar a concessão. Hoje, diz, tudo seria tratado da mesma forma.

