Constâncio: “Não havia nenhum segredo nessas operações” da CGD

O antigo governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, não se lembra se em 2002 recebeu uma carta do antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, Almerindo Marques, a alertar para problemas no controlo de risco do banco público. “Não faço ideia, tanto papel que recebi”, respondeu Constâncio a perguntas da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, na II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco.

