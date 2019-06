Constâncio autorizou empréstimo a Berardo

O agora vice-presidente do Banco Central Europeu omitiu que tinha autorizado o levantamento de 350 milhões de euros por parte de Joe Berardo quando foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da CGD, a 28 de março. "Claro que [o BdP] só tem conhecimento delas [operações de crédito] depois", disse então.

Mas, segundo os documentos a que o Público teve acesso, a 21 de agosto de 2007, o conselho de administração do BdP, chefiado por Vítor Constâncio, reuniu-se para autorizar o empréstimo de 350 milhões de euros a Joe Berardo. Nesse dia, a Fundação Berardo informou que planeava investir no BCP com recurso "a fundos disponibilizados pela CGD, através de contratos de abertura de crédito em conta-corrente, celebrado a 28 de maio de 2007, até ao montante de 350 milhões de euros pelo prazo de cinco anos".

O objetivo era que Joe Berrado reforçasse a sua posição no BCP, passando esta de 3,99 % para 9,9 %.

Com base na documentação e justificações apresentadas pela Fundação Berardo, e, mediante a promessa da penhora dos títulos (não garantias reais), o conselho de administração do BdP autorizou a operação financeira.