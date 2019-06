Constâncio: “Calúnias servem a Berardo e Filipe Pinhal”

Vítor Constâncio classificou como “calúnias” as notícias a indicar que enquanto governador do Banco de Portugal deu luz verde ao empréstimo de 350 milhões de euros da CGD a Berardo para a compra de ações do BCP. O antigo responsável do supervisor refutou essas acusações e diz que “são calúnias que podem servir de tentativa de vingança de alguns que foram condenados e afastado do sistema. E foram muitos”.

