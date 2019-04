Connect Portugal. Rede quer juntar os talentos portugueses no estrangeiro

“Em 2011, estava eu a viver em Zurique e senti em primeira mão o quão difícil é ligarmo-nos a outros portugueses no estrangeiro, mas também o valor que dessas ligações pode surgir”, conta Inês Santos Silva, num comunicado enviado às redações. A fazedora, que em 2016 já tinha lançado a comunidade Portuguese Women in Tech, em conjunto com Liliana Castro, decidiu então avançar com a criação da rede Connect Portugal, cujo principal objetivo é ligar o talento português espalhado pelo mundo e potenciar a imagem de Portugal no mundo.

