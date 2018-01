Pub

A empresa espanhola Talgo anunciou que pretende concorrer

O concurso internacional para reforço da frota da CP-Comboios de Portugal vai ser lançado até abril, como o previsto e anunciado em novembro, confirmou hoje o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

O gabinete de Pedro Marques indicou que se mantém previsto o lançamento no primeiro trimestre deste ano, como anunciado no debate do Orçamento de Estado, enquanto a CP respondeu à agência Lusa que o "processo está em preparação, conforme já anunciado pela CP e pela tutela".

"Será, naturalmente, realizado ao abrigo da legislação em vigor, obedecendo a todos os requisitos e formalidades necessárias para este tipo de procedimentos", afirmou ainda fonte oficial da empresa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Esta semana, a empresa espanhola de construção e manutenção de comboios Talgo anunciou que pretende concorrer ao concurso, numa visita que um grupo de jornalistas portugueses fez, a convite da empresa, à fábrica nos arredores de Madrid.

O responsável pelo Desenvolvimento de Negócios para a América Latina e Portugal da Talgo, João Constantino Meireles, assegurou que já há "consultas" e "conversas" para saber que tipo de comboios a CP e o Governo português pretendem comprar.

O Governo português anunciou que serão feitos grandes investimentos na ferrovia, nomeadamente em infraestruturas (linhas) e em material circulante (comboios).

Numa audição na Assembleia da República no início de novembro, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, acerca do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), destacou vários investimentos previstos para a ferrovia, na qual o executivo espera investir cerca de 360 milhões de euros, quer a nível de infraestruturas, quer de material circulante.

O responsável governamental avançou que em 2018 "será acelerado" o programa de modernização do material circulante da CP, com uma intervenção em 35 unidades, e iniciado o programa de aquisição de novo material circulante da CP.