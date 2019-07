O concurso de outdoor de Lisboa deu entrada no Tribunal da Concorrência, onde pode arrastar-se "durante muito tempo" com potenciais perdas de milhões de receita para a Câmara Municipal de Lisboa (CML). A JC Decaux recorreu da decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) por considerar que o regulador não tem legitimidade para atuar, pois a concessão da publicidade exterior da cidade não é uma concentração entre empresas.

O contrato que vai permitir à CML encaixar 8,3 milhões por ano ainda não foi celebrado, vigorando o anterior com a JC Decaux e a Cemusa, com mais de 20 anos, que representa apenas 2,7 milhões de euros/ano de receita para a cidade. Por cada ano de atraso, Lisboa vê fugir cerca de 6 milhões dos cofres e não vê renovado o parque de outdoor da cidade previsto no âmbito do concurso.