Compras nas lojas Lidl já podem ser pagas só com telemóvel

As lojas Lidl em Portugal vão disponibilizar o pagamento através de MB Way, através das tecnologias QR Code e NFC (Near Field Communication – Comunicação por proximidade). A cadeia alemã anunciou o passo, esta quinta-feira, afirmando estar a reforçar a sua estratégia de inovação que procura potenciar o conceito de smartshopping.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia