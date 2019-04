Companhias europeias dão gás à manutenção da TAP em Portugal

A perspetiva para 2018 era de consolidação e o objetivo confirmou-se. No ano passado, a manutenção de motores a outras companhias aéreas permitiu à TAP Manutenção e Engenharia Portugal crescer 55%. Em relação a 2016, os ganhos com a manutenção triplicaram, mostra o Relatório e Contas da TAP SGPS, disponível para aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral marcada para 29 de abril. De 78,03 milhões em 2016, o resultado da Manutenção em Portugal saltou para 228,2 milhões no ano passado.

