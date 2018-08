Companhias aéreas acusadas de somarem minutos às viagens para evitarem pagar atrasos

As companhias aéreas estão a acrescentar minutos às viagens para evitarem pagar indemnizações por atrasos, acusa uma organização de defesa dos consumidores britânica. Segundo a Which?, as transportadores adicionam minutos às viagens, até meia hora, para dar a impressão que chegam sempre a horas.

"Apesar dos avanços nas viagens aéreas, 76 dos 125 voos analisados levam agora mais tempo do que em 2008 - se acreditarmos nos horários", diz a Which?. A organização analisou as principais rotas aéreas e concluiu que os tempos de viagem anunciados são superiores ao que eram há uma década, em 61% dos casos.

O tempo extra ajuda as transportadoras a evitar que um atraso prejudique outros voos, explica um especialista em aviação citado no estudo do organização, Keith Mason, da Universidade de Cranfield. Mas também permite que as companhias exibam uma pontualidade que na realidade obriga os passageiros a passarem mais tempo no aeroporto e avião, acrescenta.

Um porta-voz da British Airways explicou à Which? que também há razões legítimas para as demoras: um espaço aéreo mais congestionado, com muitos mais aviões no ar, e aeroportos mais cheios. Além disso, voar mais devagar gasta menos combustível, o que se reflete em bilhetes mais baratos, defendem as companhias.

Ainda assim, British Airways, Easyjet e Ryanair registam quedas na pontualidade, segundo os últimos números citados no artigo.