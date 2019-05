Comissões no multibanco. Santander e CGD são os bancos que mas teriam a ganhar

Portugal é o país europeu em que as caixas multibanco são mais populares. É também um dos poucos mercados em que levantar dinheiro ou fazer pagamentos nas caixas automáticas não tem comissões. É uma exigência da lei. Mas os presidentes dos maiores bancos nacionais queixam-se e defendem que não faz sentido este serviço não ter custos para os utilizadores. Santander Totta e Caixa Geral de Depósitos seriam os bancos que mais teriam a ganhar com a introdução de comissões, já que têm as maiores redes de caixas automáticas (ATM).

