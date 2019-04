Comerciantes esperam que rent-a-car salve vendas de carros na Páscoa

O mercado automóvel está em queda há dois meses consecutivos. Só em março perdeu mais de 10%, fruto das alterações no sistema fiscal em resultado do novo modelo de mediação de emissões poluentes. Mas os comerciantes acreditam num volte-face já este mês, se as empresas de rent-a-car reforçarem as frotas para o período de férias de Páscoa que se avizinha.

