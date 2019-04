Combustíveis: quem são e o que querem os motoristas que param o país

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas foi criado em novembro de 2018, na esteira de uma associação formada em 2017. ​É uma estrutura independente de centrais sindicais e representa uma nova face do sindicalismo português, "inorgânic" e não alinhado - pelo menos aparentemente. Talvez por isso esta greve tenha surpreendido tudo e todos - até o governo, que emitiu uma obrigação de serviços mínimos apenas, na semana passada, sem se ter apercebido de todas as consequências desta greve.

A nova estrutura sindical já agrega quase mil sócios. Presidida por Francisco São Bento, está focada na defesa dos direitos dos profissionais de matérias perigosas e na formação desses profissionais. O sindicato quer ver reconhecido o estatuto destes motoristas, até agora equiparados a motoristas de pesados. O foco da sua ação está na melhoria das condições salariais e de trabalho dos motoristas.

Em causa neste protesto está a exigência dos trabalhadores de melhorarem as suas condições profissionais, nomeadamente deixando de ser equiparados a motoristas de pesados. Os motoristas de matérias perigosas querem, por exemplo, ver reconhecida a sua categoria profissional específica, uma vez que a profissão obriga a formações ao nível da condução em condições de risco e do manuseamento de matérias perigosas. Os condutores precisam de ter uma certificação especial, emitida pelo IMT com uma validade máxima de cinco anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por outro lado, os trabalhadores exigem melhores condições salariais - e aqui há novas divergências sobre a base de trabalho, com o sindicato a sublinhar que o salário-base é de 630 euros, enquanto a associação patronal ANTRAM afirma que é superior a 1400 euros.

Por último, de acordo com o sindicato, os motoristas trabalham entre 15 e 18 horas por dia e, neste momento, já esgotaram as 200 horas suplementares do ano.