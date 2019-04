Comboio de camiões-cisterna segue para abastecer aeroporto de Lisboa

Dezenas de camiões-cisterna preparam-se para partir do parque da Companhia Logística de Combustíveis (CLC) em Aveiras com destino a Lisboa, para normalizar o abastecimento de combustível no Aeroporto Humberto Delgado, avança o Expresso.

As autoridades estão a preparar uma operação para garantir a segurança do transporte.

Fonte do setor petrolífero, ouvida pelo mesmo jornal, indica que motoristas disponíveis para a operação exigem garantias de segurança para conduzir os camiões até à capital.

