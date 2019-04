CMVM. CTG pode ver cair a OPA à EDP a 24 de abril ou tê-la aprovada em 45 dias

A Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM) confirmou esta sexta-feira que a OPA da CTG sobre o grupo EDP poderá ser extinta já na próxima Assembleia Geral de Acionistas, a 24 de abril. No entanto, mesmo que esse cenário não se verifique e a OPA se mantenha, o supervisor vai dar aos acionistas chineses da EDP o prazo máximo de 45 dias para cumprirem “as restantes condições de que depende o registo e lançamento das ofertas, nomeadamente a obtenção de todas as aprovações ou autorizações administrativas exigíveis”. Ou seja, um mês e meio para ter a aprovação de Bruxelas e ainda o sim de Donald Trump nos Estados Unidos, entre outras geografias onde a EDP opera.

