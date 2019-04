CMEC. EDP tem a receber 154 milhões até 2027, mas valor deve ser revisto

O surgimento do Bloco de Esquerda marcou a superação do infantil estado da extrema-esquerda, então em permanente estado de sítio, em campeonato de pureza ideológica, à procura do mais extremo dos extremos. Mas não há país que se ganhe assim, em permanente conflito, num desfile ideológico que acaba no "poucos, mas bons", no aparente conforto de quem não cede um milímetro. E a reunião de esquerdas antes inimigas permitiu um projeto que compete no espaço político, que o influencia e condiciona. Não faço ideia se isso se ficou a dever à constatação de que os campeonatos de pureza ideológica acabam em estilhaços inúteis, mas sei que a estratégia provou e que só por devaneio a esquerda reunida no Bloco voltará aos divertidos anos 1980.