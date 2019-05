Cidades – Desafios de futuro

Por ocasião de mais uma edição em Lisboa do Portugal Smart Cities Summit algumas breves notas sobre os novos desafios das cidades num tempo complexo e incerto. As Cidades são cada vez mais o espaço público onde a intervenção individual se cruza com a manifestação coletiva de forma pensada e estruturadamas também informal e criativa. Desde as Cidades Digitais às Cidades Inteligentes, a afirmação de uma agenda aberta, centrada na colaboração entre pessoas e na construção competitiva de novas soluções geradoras de valor global. As Cidades são e devem ser cada vez mais comunidades onde o sentido da partilha deve ser a base de uma ideia nova de modernidade estratégica e bem-estar comum.

