Chineses têm alternativa latina caso OPA à EDP falhe

A China Three Gorges poderá aumentar a exposição aos ativos brasileiros da EDP. Este será o plano B que está a ser avaliado pelo grupo chinês caso falhe a OPA – Oferta Pública de Aquisição lançada sobre o grupo energético português, adianta este sábado a Bloomberg, citado fontes ligadas ao processo. A informação surge no dia depois de a CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ter prestado um esclarecimento sobre a OPA do grupo chinês.

