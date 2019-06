Chinesa Fosun quer comprar operadora turística britânica Thomas Cook

O grupo chinês da Fosun, maior acionista do Millennium BCP, anda novamente às compras. Desta vez, apresentou uma oferta para adquirir a britânica Thomas Cook, o mais antigo operador turístico do mundo. A informação ação foi avançada em comunicado, esta manhã, citado pela Reuters. Em reação, as ações da empresa de viagens dispararam na bolsa londrina, subindo 24,19%.

