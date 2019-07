CEO da Lufthansa: "Voos por menos de 10 euros não deviam existir"

Carsten Spohr, CEO da companhia aérea alemã Lufthansa, criticou as companhias concorrentes que praticam preços muito baixos, isto numa altura em que a guerra de preços estão a reduzir os resultados do setor.

Em entrevista ao jornal suíço NZZ am Sonntag, citada pela Bloomberg, o gestor diz que bilhetes de avião que custem menos de 10 euros são "economicamente, ecologicamente e politicamente irresponsáveis". "Voos por menos de 10 euros não deviam existir", acrescentou.

Spohr notou ainda que as duas maiores companhias aéreas europeias "estão a perder muito dinheiro", numa altura em que tentam aumentar as vendas na Alemanha.

No mês passado, a Lufthansa reviu em baixa a previsão de resultados, justificando esta mudança com as vendas de bilhetes de avião, que estão abaixo do esperado, fruto dos preços praticados pelas concorrentes no Velho Continente, em particular em países como a Alemanha e a Áustria, de acordo com a Bloomberg. "Ninguém vai nos afastar dos nossos mercados domésticos", garantiu.

