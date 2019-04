Central espanhola da EDP é uma das 30 mais poluentes da Europa

Uma das quatro centrais térmicas que o grupo EDP detém em Espanha, nas Astúrias, foi considerada pela Comissão Europeia como uma das mais poluentes da Europa. Trata-se da central de Aboño, da EDP Espanha, com vista para o Golfo da Biscaia, localizada no vale com o mesmo nome, entre os municípios de de Gijón e Carreño, e por ano emite 7,1 milhões de toneladas de equivalentes a gases poluentes. Foi este o valor que permitiu colocar a central de Aboño da EDP no 23º lugar, no total de 30 empresas mais poluentes na União Europeia em 2018.

