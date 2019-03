Centeno perde mais receita do que esperado com IVA da restauração

Era suposto ter rondado os 350 milhões de euros, mas a perda de receita com a redução da taxa do IVA de 23% para 13%, a 1 de julho de 2016, causou um “rombo” maior do que o previsto. Nos 18 meses que se seguiram à introdução da medida, a perda foi de 385,3 milhões de euros, ou seja, ficou 35,3 milhões acima da previsão inicial inscrita nos Orçamentos do Estado (OE) para 2016 e 2017.

