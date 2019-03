Centeno: Novo Banco não era bom desde 4 de agosto de 2014

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu que as injeções que têm sido feitas no Novo Banco se devem à parte má que se deixou ficar na instituição na altura da resolução do BES, em agosto de 2014. Numa audição no Parlamento, requerida pelo PSD, o governante explicou que o mecanismo de capital contingente teve de ser criado para conseguir encontrar um comprador.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia