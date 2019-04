Centeno fez o 2º maior ajustamento orçamental da Europa desde que acabou a crise

A Grécia foi o país da Europa que fez a maior consolidação orçamental no período pós-crise (de 2015 a 2018), mas isto aconteceu no âmbito do programa de ajustamento que só terminou no ano passado. Portugal, sem qualquer programa desse tipo (o país terminou o seu programa em meados de 2014), conseguiu apresentar o segundo maior ajustamento orçamental da União Europeia, indicam dados do Eurostat analisados pelo Dinheiro Vivo.

