Centeno. Reposição integral custará mais de mil milhões em 2020

O impacto financeiro do diploma que o Parlamento pretende aprovar dentro de duas semanas (até dia 15 de maio) - que obrigará a contar todo o tempo de serviço das carreiras especiais que ficou congelado durante os anos da crise (9 anos, 4 meses e 2 dias) - "começará a sentir-se de forma acentuada em 2020" e não tanto este ano, refere o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, numa nota enviada às redações.

Pelas suas contas, são mais 40 milhões em 2019 e mais 581 milhões em 2020 os valores extra que decorrem diretamente do diploma aprovado na especialidade, quinta-feira, no Parlamento.

Os sindicatos e os partidos que viabilizaram o diploma (PSD e CDS com a abstenção do PCP, BE e PEV) dizem que Centeno anda a empolar artificialmente os números e defendem que os impactos da reposição de rendimentos na versão 9 anos é muito inferior (no caso das carreiras dos professores, há sindicatos que defendem que o custo permanente da medida é no máximo 400 milhões de euros; o governo acena com 635 milhões). Acusam, assim, o governo de estar a dramatizar e de levar o país para uma crise política "sem sentido".

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira que se demite caso o diploma dos 9 anos seja aprovado no Parlamento.

Na mesma nota, o ministro das Finanças faz as contas ao que pode acontecer a todas as carreiras com a versão 9 anos e conclui que "a decisão da AR de contabilização retroativa do tempo de serviço em 9 anos, 4 meses e 2 dias tem um impacto permanente na despesa de 800 milhões de euros por ano, em ano de cruzeiro, considerando o impacto em todas as carreiras similares". Isto é professores e todas as outras carreiras ditas "especiais".

Ou seja, Centeno está a dizer que a medida 9 anos vai custar quase quatro vezes mais do que a medida defendida e que já está a ser aplicada pelo Governo. "A recuperação de 2 ano, 9 meses e 2 dias corresponde a um aumento anual de despesa de 240 milhões de euros por ano, em ano cruzeiro".

* Jornalista do Dinheiro Vivo