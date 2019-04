Centeno: “Não estamos a abrir a porta às pré-reformas”

Zero. O Ministério das Finanças ainda não recebeu qualquer pedido dos funcionários públicos com 55 ou mais anos para acederem à pré-reforma. A revelação foi feita por Mário Centeno esta terça-feira, e mostra como o Governo está a deixar pouco espaço para os trabalhadores do Estado poderem reduzir ou suspender funções antes da reforma.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia