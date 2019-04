Casino Lisboa enfrenta “fantasma” do fim da concessão

O grupo Estoril Sol, que explora os casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim, está “apreensivo” com a aproximação do término da concessão da zona de jogo do Estoril, numa altura em que a sala da capital – a maior da Europa – se prepara para comemorar 13 anos. O contrato de exploração termina a 31 de dezembro de 2020 e ainda estão no segredo dos deuses os moldes em que será lançado o novo concurso de âmbito europeu. Este “fantasma” tem condicionado os investimentos e obrigado a uma gestão “mais cautelosa” e “eficiente”, diz Vieira Coelho, administrador do grupo detido maioritariamente por Stanley Ho.

