Cascais quer ser a “Netflix da mobilidade”. Trotinetes chegam no Verão

Cascais será o primeiro município em Portugal a integrar as trotinetes no passe de transportes do concelho. Entre junho e julho, a autarquia liderada por Carlos Carreiras quer juntar as empresas que partilham as trotinetes à plataforma integrada MobiCascais. Até lá, este município quer afirmar-se cada vez mais como a “Netflix da mobilidade”: os clientes pagam uma mensalidade base por vários serviços de transporte, aos quais podem ser adicionados alguns complementos.

