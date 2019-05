Casa Ermelinda Freitas eleita produtor europeu do ano 2019

O produtor europeu do ano 2019 é a Casa Ermelinda Freitas. O prémio, atribuído pelo júri do Sommelier Wine Awards (SWA), em Inglaterra, distingui, pela primeira vez, um produtor nacional de vinhos tranquilos. E acontece na mesma semana que a Casa Ermelinda Freitas, de Palmela, obteve, também, o prémio mais importante da Federação Internacional de Jornalistas de Vinhos e Bebidas Espirituosas (FIJEV), no concurso Citadelle du Vin em Bordéus, com o seu Vinha da Fonte Reserva 2016.

