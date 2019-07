Casa de férias de Sophia de Mello Breyner à venda por 1,4 milhões

A casa de férias de Sophia de Mello Breyner Andresen na Meia Praia em Lagos, no Algarve, está à venda por 1,4 milhões de euros. A propriedade com uma área total de 5160 metros quadrados - a área útil é de 314 metros quadrados - está listada na Sotheby"s.

"Localizada a menos de cinco minutos da praia, desfrui do sereno espaço exterior e convidativa piscina onde reina a harmonia e privacidade", descreve a agência imobiliária. O imóvel onde a escritora e a sua família passaram férias durante décadas tem sete quartos, seis casas de banho, duas salas e uma cozinha. No exterior, a propriedade conta com três garagens, um court de ténis e uma piscina.

A casa conta ainda com a biblioteca particular de Sophia de Mello Breyner Andresen.

A propriedade foi colocada no mercado há pouco tempo, pelo que a Sotheby"s vai organizar uma Open House este sábado, entre as 10:00 e as 13:00 horas, com vista a atrair potenciais compradores, indicou a agência imobiliária ao Dinheiro Vivo.

Artigo publicado originalmente no Dinheiro Vivo