Carro do Ano 2019 - Conheça aqui os candidatos a Grande SUV do ano

Carro do Ano 2019 - Conheça os candidatos a Ecológico do Ano

Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 4x2 Premium - 200 CV - 59.950 euros

A Hyundai reforça a presença no mercado SUV com a quarta geração Santa Fé. Na Europa, nos últimos 17 anos, foram vendidos mais de 400.000 destes SUV. O design exterior é caracterizado por uma postura ampla e robusta e um visual atlético e arrojado.

A segurança passiva sai melhorada através de uma maior robustez da carroçaria, para proteger os passageiros em caso de colisão. Graças à utilização de estampagem a quente numa área alargada, juntamente com diâmetros de soldadura maiores, o peso geral do veículo é reduzido ao mesmo tempo que proporciona uma maior resistência à colisão.

O motor CRDI de 2.2 l com tração integral e caixa automática de oito relações tem 197 cv e 436 Nm de binário. De acordo com a informação avançada pela marca, o consumo combinado de combustível é de 6.3 l/100km e as emissões de CO2 combinadas em conversão NEDC: 150 - 165 g/km. As versões mais equipadas estão disponíveis com caixa manual e tração dianteira ou integral bem como caixa automática e tração dianteira. A Hyundai vai lançar em breve duas motorizações alternativas para o Santa Fé: hybrid e plug-in hybrid.

A nova geração integra um sistema de tração integral com aplicação de binário melhorada em função da aderência dos pneus e da velocidade do veículo denominado HTRAC. A tecnologia de tração integral controla, de forma variável, a distribuição do binário e a potência de travagem das rodas dianteiras e traseiras. Esta tecnologia assiste o condutor nas diferentes situações de condução, quer seja em condições de neve, em piso escorregadio ou em condições normais de estrada, para além de melhorar a estabilidade nas curvas.

A quarta geração Santa Fé oferece tecnologias de segurança ativa e assistência à condução SmartSense. O sistema de Alerta de Passageiros nos Bancos Traseiros monitoriza os bancos traseiros para detetar a presença de passageiros e alerta o condutor quando este sai do veículo.

O sistema de Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo com Travagem Autónoma é também uma estreia na Hyundai. Quando o condutor faz marcha atrás em zonas com pouca visibilidade, o sistema, para além de avisar o condutor da aproximação de veículos na retaguarda, trava automaticamente. O Safety Exit Assist previne acidentes quando os veículos se aproximam pela traseira, trancando as portas, temporariamente, antes da sua abertura, para que os passageiros possam sair em segurança.

Na segunda fila, o espaço para as pernas aumentou 38 mm e o banco é 18 mm mais alto. O novo acesso à terceira fila com um só toque facilita o acesso dos ocupantes aos bancos da 3ª fila. O espaço em altura na terceira fila aumentou 22 mm. A bagageira tem agora capacidade para 625 litros (aumento de 40 litros).

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV Elegance Plus - 99.701 euros

O porta-estandarte da Volkswagen ocupa uma posição de destaque no segmento SUV da classe premium, com o seu design expressivo, os seus sistemas de assistência, conforto e segurança.

Os maiores mercados para a nova geração do Touareg são a China, a Europa e a Rússia. As vendas mundiais das duas gerações anteriores somam quase um milhão de unidades.

A terceira geração do Touareg é mais larga e mais comprida. As novas dimensões refletem-se nas proporções do veículo e nas cotas do espaço interior. O comprimento é de 4,878 metros, a largura de 1,984 metros, a altura de 1,717 metros e a distância entre eixos de 2,904 metros.

A Volkswagen apresenta no Touareg, pela primeira vez, o totalmente digitalizado Innovision Cockpit. Aqui, os instrumentos digitais (Digital Cockpit com ecrã de 12 polegadas) e o sistema de infotainment Discovery Premium (com ecrã de 15 polegadas) fundem-se para formar uma unidade digital de funcionamento, informação, comunicação e entretenimento. O Innovision Cockpit custa 2.395 euros.

O Touareg é lançado com a maior gama de sistemas de assistência e conforto oferecidos num modelo da Volkswagen. Incluem tecnologias como o sistema de assistência Night Vision (deteta pessoas e animais em zonas escuras, através de uma câmara com imagem térmica), Roadwork Lane Assist (direção semi-automatizada e permanência na faixa de rodagem, aceleração e travagem até 60 km/h), Front Cross Traffic Assist (reage ao tráfego que circula de frente para o Touareg), direção ativa às quatro rodas, novas barras estabilizadoras controladas electromecanicamente, IQ Light - LED matrix headlights (controlo interativo dos faróis baseado numa câmara e nas luzes dos "máximos") e um Head-up Display projetado no para-brisas.

A capacidade de bagagem aumentou dos 697 para os 810 litros (com banco traseiro em posição normal). A carga fica oculta por uma chapeleira elétrica opcional. Apesar do comprimento e largura terem aumentado, a carroçaria é 106 kg mais leve, devido à construção mista em alumínio (48%) e aços de elevada tecnologia (52%).

Em Portugal, a Volkswagen disponibiliza, durante a fase inicial, dois motores Diesel V6 3.0 TDI de 231 cv e 286 cv, contando o Touareg com a tração permanente 4MOTION acoplada a uma caixa automática de 8 velocidades. A versão mais potente possui um binário máximo de 600 Nm entre as 2250 e as 3250 rpm, a aceleração 0-100 km/h é de 6,1 s e a velocidade máxima de 235 km/h. O consumo médio ponderado divulgado oficialmente pela VW é de 6,6 litros/100 km e as emissões de CO2 de 173 g/km.