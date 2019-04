Carreiras da justiça são as que recuperam mais tempo

A recuperação do tempo de serviço das carreiras especiais não é igual para todos. Depende da carreira, da categoria e do posto (no caso dos militares das Forças Armadas onde se inclui a GNR). O tempo máximo a contabilizar vai no mínimo de um ano, quatro meses e 24 dias a três anos e seis meses. No primeiro caso estão boa parte das carreiras das Forças Armadas, no segundo estão os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público.

