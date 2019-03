Carlos Costa contraria Centeno. Portugal continua sem convergir com a UE

A economia portuguesa continua com “um problema sobre o qual temos de falar”: “no passado recente, o produto interno bruto (PIB) per capita de Portugal manteve-se 30 a 40% abaixo da média da União Europeia (UE), isto é, sem convergir com as economias mais ricas”, declarou o governador do Banco de Portugal, esta segunda-feira, numa conferência, em Lisboa.

