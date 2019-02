Carlos César: "Todos anseiam" pelo fim do mandato de Carlos Costa

Um processo de exoneração do governador do Banco de Portugal seria, nesta fasem "ineficaz", uma vez que o processo só estaria concluído perto da data do fim do mandato, considerou esta quarta-feira Carlos César.

Em entrevista à TSF, o presidente do PS afirmou que "todos, provavelmente até o próprio, anseiam" pelo fim do mandato de Carlos Costa, mas acrescentou que "pedir uma exoneração de A e B à menor das circunstâncias é ceder à política do espetáculo".

Isto apesar de classificar de forma negativa o desempenho de Carlos Costa. "Infelizmente o governador do Banco de Portugal teve sempre um desempenho marcado pela passividade".

"Não podemos pôr o carro à frente dos bois", afirmou.

