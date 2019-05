Cabines telefónicas nas prisões. “Vamos estar envolvidos”, diz a dona do Meo

“Estamos naturalmente a trabalhar com a tutela para garantir que aquilo que foi a vontade que o Governo manifestou de haver uma continuidade do serviço (universal dos postos públicos) seja agora passado à prática. Da vontade àquilo que é a execução, há questões contratuais que têm de ser definidas. Vamos com certeza chegar a um entendimento”, diz Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, num encontro com jornalistas após a apresentação dos resultados do primeiro trimestre da dona do Meo. A operadora fechou março com receitas de 509 milhões.

