Burger King acusada de racismo depois de anúncio com pauzinhos

A ideia era anunciar o novo menu vietnamita da Burger King, mas a concretização da publicidade foi menos feliz. A marca decidiu colocar pessoas a comerem hambúrgueres com gigantes pauzinhos asiáticos e a reação da internet não se fez esperar. No anúncio publicado no Instagram, entretanto já removido, a Burger King era acusada de “racista”, “insensível” e de “promover estereótipos”.

