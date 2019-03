BTL. Não são só turistas, há cada vez mais fazedores e estão a mudar o turismo

Tem ADN do Norte, mas já conta com outros sotaques. A Portuguese Table é uma startup que tem uma plataforma que reúne anfitriões – “chefs amadores ou profissionais que além de cozinharem têm um prazer em receber em casa” – de Norte a Sul do país. Nasceu há cerca de dois anos e já conta com 53 anfitriões que sonham em mostrar os melhores pratos gastronómicos nacionais. O repasto é acompanhado por vinho ou água. E independentemente da refeição, uma coisa é certa: os refrigerantes estão proibidos.

